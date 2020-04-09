أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، الخميس، تسجيل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و94 إصابة جديدة.

وارتفع إجمالي الإصابات في جميع محافظات الجزائر إلى 1666 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 235، كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 347 حالة.

وأشارت "الصحة" الجزائرية إلى أن حالات الوفيات الجديدة تم تسجيلها من 31 مارس/أذار إلى 9 أبريل/نيسان.





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وأعلنت الوزارة ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الوباء إلى 347 حالة غادرت جميعها المستشفيات، بعد تسجيل 110 حالة تعافٍ جديدة، الخميس.

ومنح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد الموافقة للأطباء والمستشفيات لاستعمالهم الماسح الضوئي الطبي (Scanner) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

واعتبر الوزير أن ذلك يعد "حلا بديلا" تفادياً لتعقيد حالة المريض ونقله العدوى والإسراع في وصف علاج "الكلوروكين"، وربط ذلك في حال تزايد عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات.

وكشف "بن بوزيد" عن مخزون بلاده في الصيدلية المركزية من الدواء المستعمل في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث تتوفر على 324 ألف علبة من دواء "الكلوركين" و500 ألف علية من المضاد الحيوي"زتروميسين".