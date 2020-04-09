إنجلترا تسجل 765 وفاة جديدة بكورونا في المستشفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا زادت 765 لتصل إلى 7248 حالة وفاة مقارنة مع 6483 في اليوم السابق.

ولم تؤكد هيئة الصحة العامة في إنجلترا، التي تنشر بيانات يومية، هذا العدد ولم يتسن لها تفسير سبب نشر هذه الأرقام قبل صدور البيان الرسمي.