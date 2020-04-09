الحواط أكد أهمية استكمال الاعمال المطلوبة ليصبح مستشفى قرطبا مؤهلا لاستقبال المرضى

زار النائب ​زياد الحواط​ مستشفى قرطبا الحكومي، في حضور رئيس إتحاد بلديات ​قضاء جبيل​ ورئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، مدير المستشفى عباد السخن ورئيس مجلس إدارته المحامي وجيه خوري ومخاتير البلدة ومنسق "​القوات اللبنانية​" في قضاء جبيل فادي مرهج.



وشدد الحواط على "أهمية استكمال الاعمال المطلوبة في هذا المستشفى لما له من انعكاسات ايجابية في المجال الاستشفائي في ​جرد جبيل​ الجنوبي الذي يقطنه عدد كبير من المواطنين"، منوها بـ"جهود مدير المستشفى وواعدا بالمتابعة مع المعنيين من أجل تأمين كل الاعتمادات الضرورية لكي يصبح مستشفى مؤهلا لاستقبال المرضى".

ودعا إلى "تضافر كل الجهود بين جميع المسؤولين في المنطقة والتكاتف من أجل تحقيق هدف تأمين مركز طبي متطور في جرد جبيل الجنوبي"، شاكرا رئيس إتحاد البلديات على "دعمه الدائم لكل ما يصب في مصلحة القضاء الانمائية".

