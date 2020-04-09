أشارت وزيرة المهجرين غادة شريم في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في ظل الأجواء المالية والاقتصادية الضاغطة كان لا بد من الاستماع الى حاكم مصرف لبنان في مجلس الوزراء لتدارك ما يمكن ان نتداركه، علما انه سيتم اشراك خبراء من المجتمع المدني بوضع الصيغة النهائية للخطة المالية التي يتم درسها".
هذا واستمع مجلس الوزراء اليوم الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان.
وقد استوضح عدد من الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة المهجرين: سيتم اشراك خبراء من المجتمع المدني لوضع الصيغة النهائية للخطة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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