"رويترز": أسعار "برنت" ترتفع بمقدار 3 دولارات للبرميل عقب اجتماع أوبك

أعلنت وكالة "​رويترز​" ارتفاع أسعار خام "برنت" ​النفط​ي بمقدار 3 دولارات للبرميل، عقب انطلاق المؤتمر الذي عقدته منظمة "أوبك" مع مصدرين آخرين للنفط.

وقفزت أسعار النفط اليوم الخميس بنحو 10%، بعد تسريبات قالت إن موسكو والرياض اتفقتا على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط.

بالتوازي، افتتحت الأسهم الأميركية تداولاتها على ارتفاع، بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجاً حجمه 2.3 تريليون دولار لتدعيم الحكومات المحلية والشركات، في أحدث خطواته لتحصين اقتصاد الولايات المتحدة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا.