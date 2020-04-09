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جريح نتيجة انقلاب سيارة في طاران في الضنية

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أصيب شخص بجروح في الرقبة ورضوض عديدة في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة ​إنقلاب سيارة​ رباعية الدفع داخل أحد الأحراش في بلدة طاران ـ ​الضنية​.

وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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