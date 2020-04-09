جريح نتيجة انقلاب سيارة في طاران في الضنية

أصيب شخص بجروح في الرقبة ورضوض عديدة في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة إنقلاب سيارة رباعية الدفع داخل أحد الأحراش في بلدة طاران ـ الضنية.
وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.
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