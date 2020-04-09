افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأن المواطن (م.ف) حاول احراق نفسه وسيارته امام مدخل مبنى بلدية صيدا وسط ساحة النجمة.
وفي التفاصيل بينما كان رجال الامن يقومون بدورياتهم على المحلات لاقفالها، توقفت سيارة امام مبنى القصر البلدي واعتلى سائقها سطح سيارته حاملا "غالون بنزين" وراح يصب البنزين على جسده واخرج من جيبه ولاعة، مهددا كل من يقترب اليه بحرق نفسه.
وقد حاول رفاقه التحدث معه، وانتشر عناصر من الدفاع المدني حاملين البطانيات وطفايات يدوية وتقدم ظابط من الجيش اللبناني وحاوره طالبا منه الولاعة، فاستجاب وانزله من على سقف السيارة واعدا اياه بالاستفادة من المساعدات التي سيجري توزيعها من قبل الجيش اللبناني.
من جهته، اكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ان البلدية ستوزع ٢ مليار ليرة ليصبح المبلغ الموزع 3 مليار ولن يُحرم اي مستحق من هذه المساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مواطن في صيدا حاول إحراق نفسه احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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