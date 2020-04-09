النشرة: مواطن في صيدا حاول إحراق نفسه احتجاجا على تردي أوضاعه المعيشية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن المواطن (م.ف) حاول احراق نفسه وسيارته امام مدخل مبنى ​بلدية صيدا​ وسط ​ساحة النجمة​.

وفي التفاصيل بينما كان رجال الامن يقومون بدورياتهم على المحلات لاقفالها، توقفت ​سيارة​ امام مبنى القصر البلدي واعتلى سائقها سطح سيارته حاملا "غالون بنزين" وراح يصب ​البنزين​ على جسده واخرج من جيبه ولاعة، مهددا كل من يقترب اليه بحرق نفسه.

وقد حاول رفاقه التحدث معه، وانتشر عناصر من ​الدفاع المدني​ حاملين البطانيات وطفايات يدوية وتقدم ظابط من ​الجيش اللبناني​ وحاوره طالبا منه الولاعة، فاستجاب وانزله من على سقف السيارة واعدا اياه بالاستفادة من المساعدات التي سيجري توزيعها من قبل الجيش اللبناني.

من جهته، اكد رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ ان ​البلدية​ ستوزع ٢ مليار ليرة ليصبح المبلغ الموزع 3 مليار ولن يُحرم اي مستحق من هذه المساعدات.