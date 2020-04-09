البحرية الأميركية: تسجيل 130 إصابة جديدة على حاملة الطائرات "روزفلت"

أشارت ​البحرية الأميركية​ إلى أن "بحاراً من حاملة الطائرات "يو أس أس ثيودور روزفلت"، نقل إلى وحدة العناية المركزة في غوام بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت البحرية، في بيان، إلى أن "البحار كان في فترة عزل 14 يوماً عندما نقل إلى مستشفى البحرية الأميركية في غوام. وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات 416 إصابة، بعد تسجيل 130 حالة جديدة".

وتأتي هذه التطورات بعد استقالة ​توماس مودلي​ من منصب القائم بأعمال وزير البحرية في وقت سابق، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة.