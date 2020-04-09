وسائل إعلام إسرائيلية: الهند أرسلت دواء تجريبي لعلاج كورونا إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام ​إسرائيل​ية بأن "​الهند​ أرسلت دواء تجريبي إلى إسرائيل لعلاج المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، وذلك على متن طائرة خاصة حملت أدوية لم يسبق ل​نيودلهي​ أن أرسلتها إلى أي مكان في العالم".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "هذه البادرة تأتي كجزء من التعاون في محاولة القضاء على الفيروس"، موضحةً أن "المواد التي أرسلتها الهند يمكن استخدامها لإعداد الأدوية التي يتم إعطاؤها للمصابين بكورونا، وتتضمن مواد تنتج منها أدوية كلوروغين وفالكونفيلين وهيدروكسي كلوروكين".

كما شددت على أن "الهند تحظر تصدير هذه الأدوية إلى دول أجنبية، لكنها استثنت إسرائيل كجزء من الشراكة الاستراتيجية بينهما".

وأفادت بأن "الهند امتنعت حتى وقت قريب عن تصدير الأدوية، وظلت هذه السياسة سارية حتى اتصال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ برئيس الوزراء الهندي ناراندا مودي، وحثه على تصدير الأدوية إلى ​الولايات المتحدة​"، موضحةً أنه "هدد حتى الهند بالانتقام إذا لم تفعل ذلك".