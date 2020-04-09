الصحة الألمانية: من الممكن أن نعود تدريجياًَ للحياة العامة بعد عيد الفصح

أشار ​وزير الصحة​ الألماني ينس شبان، إلى أنه "حال استمرار التطور الحالي في أعداد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، فمن الممكن أن نتحدث مع رؤساء حكومات الولايات حول تخفيف القيود المفروضة، ورجوع تدريجي للحياة العامة بعد ​عيد الفصح​".

وأوضح شبان أنه "لا يمكن أن تعمل قيود واسعة النطاق على الحقوق الأساسية في دولة حرة يسودها القانون، إلا إذا كانت هذه القيود محل فهم وقبول من الناس"، لافتاً إلى أنه "لهذا السبب فإنه ليس من المهم فقط تبرير هذا الإجراء بشكل جيد بل كذلك يجب إعطاء منظور مستقبلي له".

كما أفاد بأنه "نرى اتجاهاً إيجابياً في عدد الحالات المصابة بالفيروس، لكنه يجب أن يستمر"، معتبراً أن "هذا الأمر مشروط بأن يلتزم الناس بقيود الحياة اليومية خلال أيام العيد". واشترط شبان على أصحاب المحلات والشركات الحفاظ على سلامة العمال والزبائن من أجل السماح لهم بالعودة إلى العمل.

وفيما يتعلق بالتجمعات الكبيرة مثل إقامة الفعاليات أو إعادة فتح النوادي الليلية، نوّه شبان بأن ذلك "سيستغرق وقتاً طويلاً".