الناطق باسم الحوثيين: وقف الحرب باليمن لا يمكن أن يمر عبر تهدئة مدتها أسبوعان

أعلن الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "الإعلان الصادر من دول العدوان مناورة سياسية وإعلامية"، لافتاً إلى أن "الموقف الصحيح هو إعلان وقف للحرب".
وفي حين طالب بوقف حقيقي لإطلاق النار ينعكس على الأرض، أوضح أن وقف الحرب في اليمن لا يمكن أن يمر عبر تهدئة مدتها أسبوعان، قائلاً: "أوقفوا غاراتكم الجوية وأوقفوا الحصار فاليمنيون يموتون بالسرطان والأوبئة".
ورأى أن "السعودية تريد أن تكون قائدة للحرب وفريقاً في السلام"، مشيراً إلى أننا "نريد حوارا بين اليمن والسعودية ومن معها من الدول وحلفائنا الوطنيين".
وأكد أن "ليس لدينا مشكلة في التواصل مع السعودية فنحن نتواصل معها منذ عام 2016"، لفت إلى أنه "إذا حصل وقف حقيقي لإطلاق النار وفك الحصار فسنعتبر ذلك خطوة حقيقية".
وأشار إلى أن "هناك أزمة سياسية في اليمن لا ننكرها ومستعدون للحوار"، معلناً بأننا "قدمنا رؤية للأمم المتحدة نشرت أمس ونحن بانتظار سماع الرد الرسمي".
ولفت إلى أننا "نأمل أن يكون التحرك الحقيقي في وقف الحرب وفك الحصار قبل الحل السياسي"، مؤكداً أننا "في موقف الدفاع وإذا توقف المعتدي عن قصفنا وحصارنا فلا مشكلة لدينا".
وفي حين أكد أن "توقف العدوان مرهون بمن أعلن علينا الحرب من واشنطن"، اعتبر أن "الهدف من الهدنة تلميع موقف السعودية الملطخ بالدم والتخريب على رؤيتنا التي قدمناها للأمم المتحدة"، موضحاً أنه عندما شعرت السعودية أن هناك ضغطا وتحركا دوليا بادرت بخلط الأوراق.
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