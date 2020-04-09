حاكم نيويورك: تسجيل 799 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية في الولاية

أعلن حاكم ​نيويورك​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​أندرو كومو​ تسجيل 799 حالة وفاة جديدة بسبب ​فيروس كورونا​ في أعلى حصيلة وفيات يومية في الولاية.

من جانبها أفادت وكالة "رويترز" العالمية للأنباء بأن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت 15 ألفاً.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات جامعة جونز هوبكينز الأميركية، التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس، أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم بلغ حتى الآن 1503900 شخصا، في حين تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس من عتبة الـ90 ألف حالة ووصلت حتى الآن إلى 89931 حالة.