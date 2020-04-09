شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يقرر إلغاء عودة إخوانى محكوم عليه بالإعدام فى سجلات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية، نقيب المحامين، إنه قام بسماح إيضاحات أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة ونبيل صلاح مدير لجنة القبول بشأن ما كان من تفعيل قيد هشام الكومى بالنقابة، مضيفا: "كما سمعنا ما أبدت به هانم السيد موظفة النقابة العامة بخصوص تفعيل قيد هشام الكومى وما لابس ذلك من خطأ حال كونه صادر ضده حكم قضائى عن الانتماء إلى جماعة الإخوان وعن حادث النهضة".

وأضاف رجائى عطية في بيان له: "فهمنا من مجمل رواية الجميع أن أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة السابق والحالي بالفعل قد اتصل بهانم السيد الموظفة بالنقابة وأنهى اليها تنفيذ قرار الإعادة من الزوال وأن ذلك يتم بالرجوع إلى رئيسها في العمل واستبان لنا بأن الموظفة قد أجرت التفعيل دون العرض على رئيسها بالتصادف عدم وجوده في هذا اليوم، كما تبين لنا من الإفادة التي عرضت أنه لم يتم استخراج بطاقة عضوية لهشام الكومى وأن الخطأ الذى حدث، حدث بحسن نية دون قصد سيئ".

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وطالب رجائى عطية الجميع، بوجوب الالتزام بالتأشيرات الكتابية والالتزام بالاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ وإلغاء تفعيل قرار العودة من الزوال لهشام حامد عبدالحميد الكومي ووقف أي إصدار بطاقات له وإمصلحة الأحوال المدنية، وكذا مصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومي لمخالفته للواقع والقانون.

وكان عدد من المحامين قد تداول على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واقعة إعادة قيد هشام الكومى نقيب محامى الجيزة السابق، القيادى الإخوانى الصادر ضده حكم بالإعدام، بتاريخ 19 مارس 2020، وذلك بعد زوال قيده عام 2013 .