شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بزيادة بدل مخاطر عمال النظافة 75 % لدورهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأمين عام اتحاد عمال مصر، أنه سيتقدم باقتراح برلمانى لدعم عمال النظافة بزيادة بدل المخاطر الخاص بهم بنسبة 75 %، واصفا إياهم "بالجيش البرتقالى" والذى يمثل الصف الثالث فى مواجهة فيروس كورونا فى جمع القمامة والمخلفات والتى تمثل خطورة فى الوقت الحالى من احتمالية وجود عدوى بها.

ولفت إلى أن اقتراحه يأتى في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال مصر وخاصه الكادحين وما أسفرت عنه ازمه كورونا من ظهور جنود حقيقيين تتمثل في الجيش الأبيض والذي يتمثل في الأطباء والممرضين والمراقبين الصحيين وغيرهم ممن يرتبطون بالصحه وأيضا ما ظهر أيضا من جيش ثالث جديد وهم عمال النظافه ومايطلقون عليه بالجيش البرتقالي وماتتعرض له هذه الفئه من مخاطر أثناء عملها من أتربه اوعدوي وغيرها من أخطار أعمالهم وخاصه فى ظل هذه الأيام .

وطالب النائب وهب الله بتقديم كافة أوجه الدعم لعمال النظافة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتعرض لها الدولة وتوفير إجراءات الوقاية لهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، موضحا أنها تواصل مع عدد من عمال النظافة والذين رصدوا له ما يواجههوه فى الوقت الحالى من صعوبات وما يحتاجونه من مطالب .