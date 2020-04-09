"خطة النواب" نتنظر حسم هيئة مكتب البرلمان للوسيلة الصحية لاجتماعات اللجان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنسق مع هيئة مكتب البرلمان لحسم شكل اجتماعات اللجنة بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" خلال الفترة القادمة وليس الموازنة فقط ولكن هناك عدد من مشروعات القوانين مرتبطة باللجنة ولجان أخرى لابد من حسمها أيضا وإقرارها.

وشدد رئيس اللجنة، أنها تنتظر من هيئة المكتب خلال الأيام القادمة حسم الوسيلة الآمنة لعمل اللجنة وغيرها من اللجان وذلك بالتنسيق مع التكنولوجيا والمعلومات بالبرلمان، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم يمكن أن يشهد مناقشة لحسم الشكل النهائي بشأن انعقاد الجلسة، قائلا "نتطلع قبل عودة اللجنة للعمل أن يكون هناك ضمانات صحية آمنة للأعضاء والموظفين وممثلي الحكومة والإعلاميين وكل من له علاقة بالمجلس".

ولفت إلي أن هناك عدد من الخطوات لابد من اتخاذها قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة أولها إرسال جميع الموازنات الفرعية لـ25 لجنة نوعية لقراءتها ومراجعتها والتي وصلت بالفعل إلي الأمانة العامة قبل البدء في مناقشة اللجنة، مشيرا إلي أنه من الواضح صعوبة إلقاء البيان المالي والتخطيطي للموازنة بالجلسة العامة وبالتالى لابد من وصول الملفات الخاصة بها للبرلمان لتوزيع ها علي كافة النواب.

وكان قد أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك سببين رئيسيين لتأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، قائلا : "السبب الأول هو الظروف الصحية، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من صعوبة هذا الأسبوع وخطورته ومطالبها بالالتزام بأشد القواعد الوقائية والاحترازية"، مضيفا: "صحة النواب والموظفين وأعضاء الحكومة بالنسبة لينا أهم حاجة".

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وأوضح عيسى، فى تصريحات مسبقة لـ"الخليج 365"، أن السبب الثانى فى تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة هو وجود مُتسع من الوقت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو، قائلا: "لسنا فى عجلة من أمرنا أمامنا 90 يوما، والعام الماضى مشروع الموازنة وصل مجلس النواب فى 30 مارس وبدأت اللجنة فى مناقشته 4 مايو وكان مجلس النواب قد أعلن إرجاء جلساته ليوم 29 أبريل القادم".

