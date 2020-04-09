شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يهدى وزارة الصحة أتوبيسين عيادات متنقلة لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى حزب مستقبل وطن، وزارة الصحة أتوبيسين عبارة عن عيادات متنقلة، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها الحزب لدعم ومساندة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى.

كما كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

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وتواصل أمانات الحزب على مستوى الجمهورية تطهير وتعقيم منشآت حكومية، وتوزيع كمامات وجوانتيات ولصق منشورات توعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة لحماية المواطنين شارك بالحملة عدد من أعضاء الأمانات النوعية وهيئة مكتب الحزب بالمركز

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة فى تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعى لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيز لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية.