شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: توفير كافة المستلزمات الحياتية لقاطنى العمارتين المعزولين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونائب بورسعيد، أنه تم فرض العزل المنزلى على سكان عمارتين بمنطقة استكمال زمزم بحى الضواحي بعد اكتشاف حالتى إصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه تم توفير كافة المستلزمات المعيشية للأهالى القاطنين بها، كما تم توفير هاتف مخصص لهم لتلقى طلباتهم طوال فترة العزل وتنفيذها على الفور، وتم التنسيق مع جهات أعمالهم لاعتبار فتره العزل أجازه مدفوعة الأجر.

وأوضح سليمان وهدان أن هناك حرص من قبل الجهات الأمنية والتنفيذية على عدم انتشار فيروس كورونا وسط الأهالى، موضحا أن اتخاذ قرار العزل جاء للحد من فرص تسلل العدوى وعدم وقوع أى حالات اختلاط، مؤكدا أن كل ذلك لصالح الأهالى والعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.

ولفت سليمان وهدان إلى أنه تم أخذ مسحات وفحص طبى لكافة القاطنين بها، وتوفير التقنيات التكنولوجية اللازمة لهم لتمكينهم من التزام المنزل ، مشددا أن الجهات التنفيذية تعمل بأداء جيد فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة .

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وكان قد أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى تصريحات صحفية بأنه تم غلق مداخل العمارتين 137 و 138 بمنطقه استكمال زمزم بواسطة الأمن والتنبيه على السكان بالالتزام التام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أو الاختلاط بالآخرين طوال فترة العز ل المنزلى والتى ستستمر 14يوما.