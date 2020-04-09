شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المعتمدية: 1000 كرتونة سلع غذائية للقرية وعلى الأهالي التزام منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء والي، عضو مجلس النواب عن قرية المعتمدية بالجيزة، أنه سيتم توجيه 1000 كرتونة سلع غذائية ومستلزمات تطهير اليوم، وعلي مدار الأيام القادمة، تابعة لصندوق تحيا مصر، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة المتضررة من حظر التجوال بقرية المعتمدية بالجيزة، والتي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا وحالتين وفاة وعزل 200 مخالط.

ولفت علاء والى إلى أن ذلك يأتي لتوفير كافة الدعم، لأهالى قرية المعتمدية، بعد فرض العزل الصحي على القرية، ومنع خروج أو دخول أحد منها.

وعن وجود صور متداولة بتزاحم الأهالي أمام الأسواق، قال "والي" إن القرية تمارس حياتها بشكل طبيعي وأنه تم تشكيل لجان شبابية لتوعية المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الوقائية ولكن طبيعة الثقافة لدي بعض الأهالي تدفعهم للخوف والتكدس أمام المحال التجارية والأسواق، موجها رسالة للأهالي بالأطمئنان من وجود كافة السلع وأن الدولة ستعمل علي توفير كافة احتياجات القرية طوال مدة الحجر الصحي 14 يوم.

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وطالب "والي" أهالي القرية بالتزام منازلهم قدر الإمكان للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن يكون لديها ثقة في أداء الحكومة والجهاز التنفيذي لخدمة أهالي القرية، مؤكدا أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستتحسن الأوضاع في القرية، مشيرا إلي أنه تلقي شكاوي من البعض خاصة بعملهم ولكن طالبتهم بالتزام المنازل لحين انقضاء الأزمة لأن صحتهم أولوية.

وكان قد قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل فى قرية المعتمدية بمحافظة الجيزة إلى 9 حالات حتى الآن، وحالتي وفاة، كما تم عمل حجر صحى لـ200 حالة كانت مخالطة للحالات المصابة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن حالتى الوفاة تزيد أعمارهم عن الستين عاما، والإصابات تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين والستين عاما، وفيما يخص المخالطين من كافة الفئات العمرية، مؤكدا على التزام المواطنين لعدم تفشى الوباء فى القرية، وهناك حرص من الجميع على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى.