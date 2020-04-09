شكرا لقرائتكم خبر عن محامون يكشفون إعادة قيد إخوانى محكوم عليه بالإعدام في سجلات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واقعة إعادة قيد هشام الكومى نقيب محامى الجيزة السابق، القيادى الإخوانى الصادر ضده حكم بالإعدام، بتاريخ 19 مارس 2020، وذلك بعد زوال قيده عام 2013 .

وانتقد عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، إعادة قيد قيادي إخواني بنقابة المحامين، وهو هشام الكومي نقيب المحامين بالجيزة السابق، الهارب في لندن، المحكوم عليه بالإعدام لاشتراكه في هجمات إرهابية.

وطالب عبد المجيد جابر فى بيان له بفتح تحقيق في هذه الواقعة، وإحالة من قام بإعادة قيده إلى التحقيق وشطبه من سجلات النقابة.

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ومن جانبه، قال أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين، إن هشام الكومى أخذ زوال قيد لعدم السداد لأنه خارج البلاد، مضيفا أنه يتم التحقيق في الواقعة الآن واستدعاء الملف ومراجعته، و خاصة أن يومى 18 و19 مارس كان العمل متوقفا، مؤكدا أنه سوف يتم التحقيق في الواقعة ومعرفة خلفيتها.

وأضاف أبو بكر الضوة في تصريحات لـ"الخليج 365" : " ليس هناك سيستم بالأحكام التي صدرت ضد الأشخاص،هناك محاولة للزج باسمى بأننى قمت بإعادة قيد هشام الكومى لإبعادي عن هيئة المكتب ، لجنة قبول القيد تراجع المستندات الان ".