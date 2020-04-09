شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التموين بشأن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استعدادات وزارته لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأكدت النائبة فايقة فهيم، ضرورة الاستعداد مبكرًا لاستقبال الشهر الكريم، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالسلع والأسواق والأسعار، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، إلى جانب تأكيد أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية، بما يضمن القضاء على أى مظاهر سلبية.

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وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية أو زراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، للحيلولة دون زيادة أسعار هذه السلع.

وأشارت إلى ضرورة توفير جميع مستلزمات المواطنين من سلع شهر رمضان "الياميش" وكذلك السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد معدلات استهلاك المواطنين من منتجات اللحوم والدواجن خلال الشهر الكريم، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية في ظل أزمة "كورونا" الراهنة.