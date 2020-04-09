شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الخميس، من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعى للإنسان.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن الأزمة التي نمر بها الآن والخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد تعتبر فرصة جيدة حتى نقلع عن العادات غير الصحية، ونهتم بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بمادة كحولية أو مطهرة أو بالماء ، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين تماما.

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وأردفت نائبة البرلمان، أن التغذية السليوالمة أهم سلاح يمتلكه الفرد بعد النظافة الشخصية إلتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الإحترازية، فالغذاء الصحي السليم الغنى بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساهم في بناء جهاز مناعي قوي قادر على التصدي للفيروسات ومن بينها كورونا.

وأوضحت عضو البرلمان، أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة؛ لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذرًا من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.