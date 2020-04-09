اخبار العالم

تحذيرات برلمانية من تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الخميس، من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعى للإنسان.

 

 

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن الأزمة التي نمر بها الآن والخاصة بمواجهة تعتبر فرصة جيدة حتى نقلع عن العادات غير الصحية، ونهتم بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بمادة كحولية أو مطهرة أو بالماء ، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين تماما.

 

Advertisements

 

وأردفت نائبة البرلمان، أن التغذية السليوالمة أهم سلاح يمتلكه الفرد بعد النظافة الشخصية إلتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الإحترازية، فالغذاء الصحي السليم الغنى بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساهم في بناء جهاز مناعي قوي قادر على التصدي للفيروسات ومن بينها كورونا.

 

 

وأوضحت عضو البرلمان، أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة؛ لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمواطنين، مشيرة إلى  ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذرًا من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات برلمانية من تناول الفسيخ والرنجة فى شم النسيم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا