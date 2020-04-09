القناة 12 العبرية: الهند زودت إسرائيل بدواء تجريبي ضد كورونا

كشفت القناة العبرية 12 أن الهند أرسلت إلى إسرائيل دواء تجريبيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك على متن طائرة خاصة حملت أدوية لم يسبق لنيودلهي أن أرسلتها إلى أي مكان في العالم وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف المصدر أن هذه البادرة تأتي "كجزء من

التعاون في محاولة القضاء على الفيروس".

وحسب القناة فإن الهند أرسلت "مواد إلى إسرائيل يمكن استخدامها لإعداد الأدوية التي يتم إعطاؤها للمصابين بكورونا".

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وأكدت أن "الهند تحظر تصدير هذه الأدوية إلى دول أجنبية، لكنها استثنت إسرائيل

كجزء من الشراكة الاستراتيجية بينهما".

وتتضمن الشحنة مواد تنتج منها أدوية كلوروغين وفالكونفيلين وهيدروكسي كلوروكين.

وأشارت القناة إلى أن الهند امتنعت حتى وقت قريب عن تصدير الأدوية، وظلت هذه السياسة سارية حتى اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الهندي ناراندا مودي وحثه على تصدير الأدوية إلى الولايات المتحدة، حتى أنه هدد الهند بـ"الانتقام"، إذا لم تفعل ذلك.