أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور مدينة مارسيليا، للقاء البروفيسور ديديي راوول المدافع عن فكرة استعمال الهيدروكلوروكين في علاج المصابين بكورونا.
وأضافت أن ماكرون لن يلقي كلمته المنتظرة هذا المساء وقام بتأجيلها إلى مساء يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن فكرة استخدام عقار الهيدروكلوروكين قوبلت بتشكيك كبير بين الأوساط الصحية في العالم.
ويعرف عقارا الهيدروكلوروكين، والكلوروكين بأنهما ارتبطا بشكل وثيق منذ عام 1950 بشكل أساسي كعلاجات لمكافحة الملاريا، ومنذ ذلك الحين، تم استخدامهما ضد مجموعة واسعة منالأمراض، ومنها التهاب المفاصل الروماتويدي، ومتلازمة سغوغرن، وعدد آخر من الأمراض المشابهة.
ويرى بعض المشككين أنه على الرغم من أن الهيدروكلوروكين قد يكون فعالا، إلا أنه يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية، بينها الصداع، وفقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ، والطفح الجلدي، إضافة إلى آثار أخرى خطيرة تتمثل في فقدان الرؤية بسبب تسمم الشبكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يزور بروفيسورا دافع عن استخدام عقار الهيدروكلوروكين ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.