وسط جولة تصعيد جديدة.. باكستان تعلن إسقاط طائرة مسيرة هندية فوق كشمير

وسط جولة جديدة من التصعيد، أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة استطلاع مسيرة هندية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكد الجيش الباكستاني في بيان له، أن الطائرة المسيرة الصغيرة خرقت خط السيطرة الذي يفصل بين الطرفين في الإقليم المنقسم إلىشطرين، وحلقت لمسافة 600 متر إلى داخل أراضي البلاد، قبل أن يتم إسقاطها.
وشدد الجيش على أن هذا الحادث يعد انتهاكا للاتفاقات المبرمة بين الدولتين، واصفا إياه "استفزازا" و"عملا عدوانيا صارخا".
من جانبه، نفى الجيش الهندي تبعية الطائرة التي تمإسقاطها له.
وأكدت وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن كشمير يمر حاليا بجولة جديدة من التصعيد رغم أزمة تفشي فيروس كورونا في كل من الهند وباكستان.
وسجل الجيش الهندي خلال مارس الماضي 411 انتهاكا من قبل باكستان لنظام وقف إطلاق النار، أي أكبر معدل منذ عام 2018 على الأقل، فيما سجل الجيش الباكستاني 705 انتهاكات من قبل الهند منذ بداية العام.
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