وفيات كندا بسبب كورونا قد يصل إلى 22 ألفًا

أعلنت كندا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد يتراوح بين 11000 و22000 في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

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وقال مسؤولون صحيون في مؤتمر

صحفي إن عدد القتلى في كندا بسبب الفيروس من المرجح أن يتراوح بين 11 ألفا و22 ألفا في نهاية أزمة تفشي الوباء.

ولفت المسؤولون إلى أنهم توقعوا وفاة ما بين 500 و700 شخص بحلول 16 أبريل، في حين بلغ عددهم حتى الآن 435 شخصا.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا إلى 19290، وفق جامعة جونز هوبكينز.