71 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وحصيلة الوفيات تقترب من المائة

أعلنت السلطات الصحية المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة بلغ حتى الآن 1346 حالة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء

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منذ أمس من 93 حتى 96 حالة.

وتشافى ستة مرضى خلال اليوم الأخير بالكامل من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 103.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 4770.