355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية ليرتفع الإجمالي إلى 3287

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن وفقاىلموقع روسيا اليوم. الإصابات إلى 3287 حتى الآن وفقاىلموقع روسيا اليوم. وأكدت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 44 حالة، مقابل 35 حالة تعافِ جديدة بحيث وصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 666 شخصا.

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