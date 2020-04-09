مقتل ألف إرهابي في عملية عسكرية ضد بوكو حرام

أعلن متحدث باسم الجيش التشادي، اليوم الخميس، القضاء على ألف إرهابي في عملية ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.

وقال المتحدث العقيد عازم بيرميندوا أغونا إن الجيش التشادي أنهى، أمس الأربعاء، عمليته التي أُطلقت بعد مقتل حوالي مئة جندي الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث أن الجيش التشادي تمكن من طرد الإرهابيين من أراضيه وهو موجود "في عمق أراضي النيجر ونيجيريا، بانتظار أن تتولى قواتهما المسؤولية".

كما أدت العلملية العسكرية إلى مقتل "52 عسكرياً تشادياً"، بحسب العقيد أغونا.

وهذه أول حصيلة رسمية تنشر عن عملية "غضب بوما" التي أطلقها الرئيس إدريس ديبي بعد مقتل الجنود التشاديين في 23 مارس.

وانطلقت جماعة بوكو حرام الإرهابية من نيجيريا. لكنها بدأت منذ سنوات تنفذ عمليات إرهابية في تشاد والكاميرون وبوركينا فاسو المجاورة.

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