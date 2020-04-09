هولندا تسجل 148 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في هولندا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1213 اليوم الخميس إلى 21762، كما تم تسجيل 148 وفاة جديدة.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان يومي، إن عدد الوفيات بلغ 2396.