عشرات القتلى من الجيش السوري في هجوم لـ «داعش» بحمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع يشنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع لقوات النظام في حمص.
وأوضح المرصد أن «اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم«داعش» الإرهابي الذي ينشط هناك من جهة أخرى».
وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.
وأوضح المرصد أن الاشتباكات والقصف الجوي تسبب حتى الآن في مقتل 18 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى جانب 11 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.
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