وفيات فيروس كورونا في سويسرا ترتفع إلى 756

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 756 ارتفاعاً من 705 أمس الأربعاء.
وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع إلى 23574 من 22789 في اليوم السابق.
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