أستراليا تهدد بفرض غرامات على من يغادرون المنازل

هددت السلطات الأسترالية اليوم الخميس بفرض غرامات قاسية وحتى عقوبات بالسجن على من يغادرون منازلهم بدون سبب جيد في عطلة عيد الفصح في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19).

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في رسالة بمناسبة عيد الفصح: "سوف نمكث في المنزل في عيد الفصح هذا. لا تسافروا ولا تخرجوا".

ونوهت حكومات الولايات إلى أنها سوف تفرض غرامات تصل إلى أكثر من ألف دولار أسترليني (624 دولاراً أميركياً) أو لما يصل إلى ستة أشهر في السجن على من تجد الشرطة أنهم خالفوا الحظر المفروض على كل أشكال التنقل غير الضروري.

ومن ناحية أخرى، قالت شرطة ولاية تاسمانيا، إن المروحيات والطائرات المسيرة سوف تتبع المركبات خلال تعقب أي شخص يتنقل بالسيارة بدون سبب مقنع.

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وتردد أن شرطة نيو ساوث ويلز قامت بتغريم الأشخاص للجلوس على مقاعد المتنزهات بدلاً من ممارسة الرياضة، بينما أغلقت السلطات شواطئ سيدني لمنع الحشود من التجمع.

ويعتقد أن إجراءات العزل الصارمة تؤتي ثمارها، حيث سجلت أستراليا مئة إصابة جديدة فقط في الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وهي أقل قيمة في ثلاثة أسابيع.

يذكر أن أستراليا سجلت 6087 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و51 وفاة مرتبطة بالفيروس.