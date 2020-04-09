الصين تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن البر الرئيسي الصيني سجل، اليوم الخميس، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.
ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.
وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.
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