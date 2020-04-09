عادات المغاربة بعد كورونا.. سلوكيات دائمة أم تفاعلات لحظية؟

لم يترك فيروس كورونا، العادات اليومية للمغاربة، بمعزل عن التغيير، بعد أن اقتحم هذا الضيف الثقيل، حياة المجتمع المغربي بمختلف شرائحه، وفرض عليه عادات جديدة.

“العزلة الاجتماعية”، مصطلح درج في الآونة الأخيرة عقب تفشي الفيروس حول العالم، وألزم الناس بالبقاء في منازلهم، للحيلولة دون الإصابة بالفيروس.

وفي هذا السياق، رأى خبير مغربي، أن “إلزام المواطنين في منازلهم خلق نوعاً من السلوك المستجد يحمل شيئاً من المفارقة”.

** حياة بدون شارع

في 20 مارس الماضي، بدأ المغرب بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، حتى 20 أبريل الجاري، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كورونا.

وأفتى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، بضرورة إغلاق أبواب المساجد، تحسبا لانتشار كورونا.

وضمن التدابير الاستثنائية المتخذة، تم فرض قيود على مغادرة المنازل، وذلك باستصدار وثيقة رسمية من السلطات.

وفي هذا الإطار، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم قانون يتعلق “بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية”، يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرار السلطات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم.

** عودة إلى أحضان الأسرة

الإجراءات الحكومية التي اتبعتها السلطات المغربية، جعلت شوارع المدن خالية من المارة، وفرضت على المواطنين الدخول في عزلة شبه تامة ضمن حدود منازلهم.

ودفعت هذه الحالة المستجدة، بالمواطن إلى تغيير عاداته اليومية وسلوكياته مرغما، حرصا على صحته.

ورأى صلاح الدين العلمي (28 عاما) في حديث للأناضول أن “الإجراءات الاحترازية ضد كورونا أعادت المغاربة إلى حضن الأسرة، وأحيت فكرة التجمع الأسري على الوجبات الغذائية الثلاث، ومشاهدة نشرات الأخبار الرئيسية مجتمعين”.

** العزلة الاجتماعية

ووفق أحمد شراك أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن الله بفاس، فإن “إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم أحدث ما يمكن تسميته بالعزلة الاجتماعية”.

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وأضاف شراك للأناضول أن “الطوارئ الصحية تعيد الدفء إلى قيم التآزر الأسرية وتزيد من الحضور الأسري خاصة حضور الأبوين داخل الأسرة”.

** كورونا سينتج سلوكيات جديدة

ولفت إلى أن “التزام المغاربة بمنازلهم سينتج ثقافة جديدة سواء على المستوى الصحي أو السلوكي أو على مستوى التعامل مع الآخر من خلال تجاوز بعض السلوكيات مثل العناق المبالغ فيه والتحية بالقبلات وغيرها”.

وشدد على أن “كورونا وضع حياة المغاربة على المحك ويتجه لفرض تحولات اجتماعية وانقراض السلوكيات المرتبطة بالسلام وتبادل التحيات”.

** تفاعلات لحظية

من جهته، رأى مصطفى بنزروالة الباحث في مركز معارف للدراسات والأبحاث، أننا “أمام نوع من السلوك المستجد يحمل في ذاته شيئاً من المفارقة”.

وأضاف للأناضول: “جزء من المغاربة حريص كل الحرص على تبني سلوكيات طارئة، على رأسها التزام البيوت، والارتباط بالعائلة، والعودة إلى بعض الطقوس المهجورة كالقراءة والمطالعة، والمساعدة في أعمال البيت وغيرها”.

وتابع: “وهناك جزء آخر، لم يستطع التكيف مع بعض السلوكيات الجديدة التي تفرضها ضرورة الحيطة والاحتراز، فيستمر في عاداته المألوفة كالتجوال والزيارات والخروج للأسواق وتنظيم الأعراس و غيرها”.

وأردف: “نحن أمام سلوكيات طارئة وعرضية لا يمكن بأي حال اعتبارها تغيرا سلوكيا على الفعل الاجتماعي للمغاربة بقدر ما هي تفاعلات لحظية مع حدث عارض”.

وشرح بنزروالة قائلا: “التغيير الاجتماعي لا يمكن بأي حال حدوثه جراء عامل عرضي مفاجئ وهو انتشار الوباء، كما أن صيرورة التغيّر السلوكي ممتدة زمانيا وليست رهينة اللحظة”.

وأضاف: “لا يمكن الحسم بأن ما يقع يدخل في إطار تغير سلوكي بقدر ما هو تفاعل لحظي من طرف المغاربة مع إجراءات احترازية ووقائية لا أكثر”.

وأوضح أن “ما ينقل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي سلوكيات مرتبطة بالتجمعات الحضرية الكبرى التي تعد مهددة أكثر بانتشار الوباء نظرا للكثافة السكانية وهو ما فرض على ساكني المدن سلوكيات جديدة لم يعهدوها سابقا”.

وأردف: “أما في المجالات القروية يستمر المغاربة في عاداتهم المألوفة، والنمط المعيشي العام لم يتغير”.

ولفت إلى أن “بعض التمثلات الذهنية للفرد المغربي وكذلك بعض سلوكياته من العسير أن تتغير خاصة في المناطق القروية المحافظة التي تلعب فيها الثقافة والتقاليد دور المؤطر للبنية الاجتماعية، كتبادل التحيات والسلام والاجتماع”.