إسبانيا تنفي مصادرة أدوية كانت موجهة للمغرب.. وتؤكد: تم الترخيص لتصديرها

أصدرت السفارة الإسبانية، اليوم الخميس، بلاغا تنفي فيه، مصادرة السلطات في مدريد لأدوية كانت موجهة للتصدير إلى المغرب.

وقالت السفارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بثلاثة أنواع من الأدوية كانت موجهة للمغرب، وكلها أدوية تم الترخيص من قبل السلطات الإسبانية لتصديرها للمغرب.

وتضيف السفارة، أن إسبانيا وخلال الأزمة الصحية التي تمر بها، فإنها تخضع كل شحنات الأدوية المصدرة للفحص للتأكد من إمكانية تصديرها وعدم وجود نقص حاد في إسبانيا، وهو ما خصعت له الشحنات المغربية الثلاث، وتم السماح بتصديرها للمغرب، دون تسجيل أي مصادرة لها.

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وكانت صحيفة “ألموندو” الإسبانبة، قالت أمس، إن إسبانيا قررت تجميد صادرات من الأدوية كانت موجهة إلى جنوب إفريقيا وبعض الدول في الشرق الأوسط، وأساسا المغرب الذي يقتني أدوية من إسبانيا بسبب التعاون الثنائي والقرب الجغرافي.

ويتعلق الأمر بكل من “الأنسولين” ومادة “الهيدروكسكلورين” الذي يجري الحديث عنه كثيرا مؤخرا كدواء لمعالجة فيروس كورونا.