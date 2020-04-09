بلقيس فتحي: كنت سأشارك في “موازين” لكن كورونا حالت دون ذلك

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أخيرا، أنها كانت من بين الفنانين العرب المشاركين في مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، هذه السنة، لكن كورونا حالت دون ذلك.

وأثناء تواصلها مع الجمهور المغربي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الأربعاء، عبرت بلقيس عن حبها الكبير للمغرب، وشعبه، الذي توغلت في مجتمعه إلى درجة أصبحت على دراية تامة به.

وتحدثت بلقيس عن نيتها إصدار أعمال باللهجة المغربية، وكذلك زيارة المغرب بعد انفراج أزمة كورونا.

وكانت بلقيس قد أصدرت متم السنة الماضية، عملا مغربيا بعنوان “تعالى تشوف”، كما أقامت حفلا لإطلاقه من مدينة الدارالبيضاء.