“لايفات ساخنة” في أنستغرام تثير جدلا ومنتقدون يطالبون بمحاسبة أصحابها

خلقت مقاطع مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، في المغرب، جدلا كبيرا، بسبب إباحية محتوياتها، وجعلت الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، يطلقون صيحات استنكار، ويهاجمون أصحابها من الشخصيات “المعروفة نوعا ما”، متهمينهم بالإخلال بالحياء، بغرض الحصول على متابعين جدد، وتوسيع شهرتهم.

وتشهد فترة الحجر الصحي إقبالا كبيرا على مشاهدة الدردشات المباشرة بين المشاهير، ما دفع بعض المستخدمين، الذين لديهم عدد متابعين متوسط، إلى سلك الخطوة نفسها، لكن ببث مباشر مغاير، يخل بالحياء.

ومن الأمثلة على اللايفات، التي انتقدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بث مباشر لـ”مؤثر”، ظهرت معه فتاة ترقص بشكل إباحي، وآخر بين فتاتين أظهرتا مناطق حساسة لمتابعيهما، ما جعل اتهامات التعمد، والإعداد القبلي لهذه الفيديوهات، تلاحق أصحابها،

وهاجمت صفحات معروفة في فايسبوك من أسمتهم “أصحاب اللايفات الإباحية”، مطالبة بتدخل المسؤولين على الخط، لمحاسبتهم، للحد من انتشار هذه الظاهرة الجديدة.

ودافع أحد المتهمين بـ”خلق الجدل عن طريق الاباحة”، عن نفسه بأنه يتواصل مع أشخاص لا يعرفهم، وتتطور الأمور، حسب ما يطلبه الجمهور من ضيوف بثه، داعيا من يرغب في أن يحضر ما يبثه مباشرة بمتابعته، وهو ما يعزز طرح المنتقدين، المنددين باعتماد الإثارة من أجل خلق البوز.