على الرغم من حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها البلاد، لا تزال محاولات تهريب المخدرات مستمرة، بطرق أخرى.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه تم ضبط محاولة تهريب مخدر الحشيش في مدينة أكادير، وسط شاحنة لنقل الخضر بين المدن.
وقالت المديرية، على حسابها في موقع “تويتر”، إنه تم توقيف ثلاثة أشخاص في مدينة أكادير، يستغلون شاحنة لنقل الخضر بين المدن في فترة الطوارئ الصحية، لتهريب 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكميات أخرى من مخدري الكيف، والكوكايين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال حالة الطوارئ.. محاولة لتهريب الحشيش في شاحنة لنقل الخضر بين المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.