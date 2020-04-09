خلال حالة الطوارئ.. محاولة لتهريب الحشيش في شاحنة لنقل الخضر بين المدن

على الرغم من حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها البلاد، لا تزال محاولات تهريب المخدرات مستمرة، بطرق أخرى.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه تم ضبط محاولة تهريب مخدر الحشيش في مدينة أكادير، وسط شاحنة لنقل الخضر بين المدن.

وقالت المديرية، على حسابها في موقع “تويتر”، إنه تم ‏توقيف ثلاثة أشخاص في مدينة أكادير، يستغلون شاحنة لنقل الخضر بين المدن في فترة الطوارئ الصحية‬، لتهريب 200 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وكميات أخرى من مخدري الكيف، والكوكايين.