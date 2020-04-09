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تخفيض تاريخي لإنتاج النفط في السعودية وروسيا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصلت روسيا والسعوديّة، اليوم، الخميس، إلى اتفاق بخفض إنتاج النفط ينهي حرب الأسعار بينهما التي هوت بأسعار النفط إلى مستويات متدنيّة تاريخيّة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفور شيوع الأنباء عن اتفاق بين روسيا والسعوديّة قفزت أسعار النفط 12٪.

وبحسب ما ذكرت "رويترز" ستخفّض إنتاجها من النفط بـ4 ملايين برميل يوميًا، بينما ستخفّضه روسيا بمليوني برميل فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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