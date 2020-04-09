تخفيض تاريخي لإنتاج النفط في السعودية وروسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصلت روسيا والسعوديّة، اليوم، الخميس، إلى اتفاق بخفض إنتاج النفط ينهي حرب الأسعار بينهما التي هوت بأسعار النفط إلى مستويات متدنيّة تاريخيّة، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وفور شيوع الأنباء عن اتفاق بين روسيا والسعوديّة قفزت أسعار النفط 12٪.
وبحسب ما ذكرت "رويترز" ستخفّض السعودية إنتاجها من النفط بـ4 ملايين برميل يوميًا، بينما ستخفّضه روسيا بمليوني برميل فقط.
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