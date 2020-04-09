دبورية: ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا إلى 24

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح مجلس دبورية المحلي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القرية ارتفع إلى 24 إصابة. وحذر المجلس من انتشار وباء كورونا في القرية بشكل كبير، مناشدا الأهالي الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل. وأوضح أن غدا الجمعة ستكون في دبورية نقطة فحص لمؤمني صندوق المرضى (كلاليت) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا. وأكد مجلس دبورية المحلي في بيان أصدره اليوم، الخميس، أنه "لدينا 50 فحصا فقط، الإخوان الذين سجلوا في الناصرة غدا نطلب أن يبقوا بالناصرة وأن لا يسجلوا في دبورية. لدينا 50 فحصا نريد أن تكون هذه الفحوصات لأصحاب الأحقية الذين يشعرون بعلامات المرض أو لديهم حالة في البيت أو اقتربوا من مريض أو أمروا بالحجر البيتي".

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