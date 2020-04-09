داود أوغلو : قانون أردوغان الجديد هدفه العفو عن الفاسدين

الخميس 9 أبريل 2020

أكد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، أن مشروع قانون "العفو العام" الذي يتبناه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته، يستهدف العفو عن الفاسدين.



وقال اوغلو في تصريحات بحسب صحيفة "قرار" المعارضة، أن القانون بمثابة "عفو سري سيستفيد منه المرتشون والعصابات والمتورطون في جرائم الفساد، بينما سيتم استثناء المعارضين السياسيين، ومعتقلي الرأي".

وتابع: "الصحفي الذي يعبر عن رأي أو السياسي أو العالم، أو أولئك الذين يعبرون عن آرائهم دون التورط في العنف يتم استبعادهم من النطاق، في حين لا يجب أن يكونوا في السجن على أي حال"، وجدد تأكيده على أن "هذا القانون جاء للعفو عن المختلسين والمرتشين".

وأشار داود أوغلو إلى أن ترتيبات قانون تنفيذ الأحكام الجديد، "أُعدت بشكل غير صحيح كأسلوب ومبدأ"، مضيفا: "هل هذا القانون تدبير أم عفو ضمني في مكافحة فيروس كورونا؟ يجب إيجاد حل مناسب وعادل".

كما أشار إلى أن "حكومة أردوغان بدأت محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت متأخر، لأن النظام في البلاد بات معطلا عن العمل بعدما أصبحت جميع خيوط السياسة في يد شخص واحد".

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تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد حالة من الجدل منذ فترة بسبب المقترح المذكور الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وتم قبوله الجمعة من قبل لجنة العدل بالبرلمان.

ويهدف المقترح لإجراء تعديلات في قانون العقوبات، تتضمن بنودا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين السياسيين الذين توجه لهم عادة تهمة "الإرهاب".

ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا.

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا "الإرهاب" التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون والمعتقلون حاليا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين "فتح الله غولن" الذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016.

وفي حال إقرار التعديلات، فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم المخدرات