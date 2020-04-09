المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: لا ضرورة لمزيد من التشديد في قيود كورونا

الخميس 9 أبريل 2020

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الخميس إنها لا ترى ضرورة في الوقت الراهن لمزيد من التشديد في القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأضافت ميركل أنها ترى في أحدث أعداد للإصابات بالفيروس " مدعاة للتفاؤل الحذر"، وأن حدة الارتفاع في العدوى قد " تراجعت بشكل طفيف".

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وقالت المستشارة إن المجلس الوزاري المختص بمتابعة وباء كورونا عقد جلسة اطلع خلالها على مستجدات الوضع.

ودعت ميركل إلى احترام تدابير الحماية المقررة ضد العدوى إلى ما بعد عيد القيامة، وعدم الإهمال، وحذرت من توهم عدم وجود خطر.

ولم تتطرق ميركل إلى الحديث بالتفصيل عن الخطوات اللاحقة وصولا إلى عطلة الصيف، ولكنها أشارت إلى أن تفكيرها حاليا ينصب على الفترة الحالية. وقالت إنه يجب النظر في كيفية تطور الوضع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.