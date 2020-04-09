شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنتقالي عدن يبحث مع نقابة النقل أسعار المواصلات والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الخميس، رئيس النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات، صالح محمد العلواني.

Advertisements وناقش اللقاء آليات فرض تعرفة النقل والمواصلات التي تتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية، ومراعاة لظروف مواطني العاصمة عدن. وأكد رئيس النقابة استعدادها لمراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن، من خلال توفير تعرفة مرضية لملاك سيارات الأجرة والمواطنين. حضر اللقاء أحمد محمد الصغير، الأمين العام للنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات

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