أمين عام الأمم المتحدة يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار

الخميس 9 أبريل 2020

رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية، بوقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن، مؤكداً أن ذلك سيساعد في تعزيز الجهود نحو السلام وكذلك في تعزيز الاستجابة نحو وباء كوفيد-19.



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ودعا غويتريس، الحكومة اليمنية والحوثيين إلى متابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور .. مشدداً على ضرورة الانخراط في مفاوضات يسيرها مبعوثي الخاص، مارتن غريفيث، بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وقال "الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يتفق الطرفان على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعلى تدابير بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية التي من شأتها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، واستئناف عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء النزاع"