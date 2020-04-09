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أول رد سعودي على إصابة 150 من آل سعود بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي على إصابة 150 من آل سعود بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020

سخر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، من المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام غربية وقطرية، حول إصابة 150 أميراً من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس ”“ المستجد.‎

 

وقال الأمير بن مساعد في تغريدة عبر ”تويتر“، اليوم، رد بها على تغريدة لقناة ”الجزيرة“ القطرية: ”عدد المصابين بكورونا في الى الآن يقارب ال 3000 شخص.. لنفنترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين ال 3000 مصاب 150 من آل سعود .. آل سعود أسرة سعودية، مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض..“.

 

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وأضاف الأمير السعودي: ”شفى الله المصابين في بلادي وفي كل مكان.. كورونا قد يجدون علاجًا له .. غباؤكم وحقدكم ليس له..!“.

 

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية قد نشرت تقريرًا، زعمت فيه، نقلًا عن مصدر، قالت إنه مقرب من العائلة، أن قرابة 150 أميرًا من العائلة الحاكمة في المملكة مصابون بفيروس ”كورونا“.

 

ونشر الأمير  فهد بن مصعب آل سعود صورة تظهر أمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في منزله، بصحة جيدة، في رد على مزاعم نشرتها الصحيفة الأمريكية  بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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