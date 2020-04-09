شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تسجل 148 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 قالت السلطات الصحية في هولندا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1213 اليوم الخميس إلى 21762 كما تم تسجيل 148 وفاة جديدة.

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في بيان يومي إن عدد الوفيات بلغ 2396.

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