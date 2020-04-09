شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: متمسكون بمسار واشنطن في مفاوضات "سد النهضة" والان نبدء بالتفاصيل

أكد السودان ومصر تمسكهما بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وزير الري والموارد المائية المصري ورئيس المخابرات العامة المصرية اليوم الخميس، وتناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة.

كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة للدكتور عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.