شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 100 طبيب في إيطاليا جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 100 طبيب.
وأوضحت رابطة الأطباء "فنومشيو" أن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة /62 عاما/ في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.
وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس ونحو 10 بالمئة من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.
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