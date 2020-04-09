شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هناك 140 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 28 شخصاً من المرض.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتواء تؤتي ثمارها على ما يبدو لكن من السابق لأوانه تخفيف الجهود، مشدداً على ضرورة التزام السكان بمواصلة الامتثال للتعليمات الصادرة لمكافحة انتشار الفيروس.