شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدعم بريطانيا بـ 60 جهازاً للتنفس الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس أن الجيش سيورد 60 جهازا نقالا للتنفس الاصطناعي إلى بريطانيا لمساعدة المستشفيات البريطانية في مواجهة أزمة كورونا. وأوضحت الوزارة أن من المنتظر إرسال هذه الأجهزة إلى الدولة الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأسرع ما يمكن.

وأضافت الوزارة أنها وافقت بعد مراجعة قصيرة على طلب مقدم من بريطانيا بهذا الخصوص.